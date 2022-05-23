"زيت القلي السام والآمن".. معلومات لا تفوتك عن المعايير الفاصلة

ووفقًا لها؛ يصبح الزيت سامًّا، عندما ينبعث منه الدخان في المقلاة؛ لذلك يجب اختيار نوع الزيت الذي لا ينبعث منه الدخان إلا في درجات الحرارة العالية، وأن الزيت الذي يحتوي على نسبة عالية من الأحماض الدهنية المشبعة عادة ما يكون مقاومًا للحرارة.