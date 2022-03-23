"سعود الطبية": شلل الحجاب الحاجز قد يؤدي إلى فشل الجهاز التنفسي

وأوضحت استشارية طب الأسرة والمجتمع الدكتورة سارة مريط؛ أن المرضى المصابين بشلل الحجاب الحاجز يعانون ضعفه، ولديهم ضعف في القدرة على التنفس أو غير قادرين على التحكم في التنفس الإرادي، حيث إن الرئتين غير قادرتين على استنشاق الهواء الخارجي وزفيره بكفاءة، وذلك لأن العصب الحجابي يرسل إشارات ضعيفة إلى الحجاب الحاجز للاسترخاء أو الانقباض أو لأنه غير قادر على إرسال أي جزء إشارة من الحجاب الحاجز بأكمله.