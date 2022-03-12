شاهد.. ديكور من السيراميك الجذّاب في المطابخ العصريّة

وعلى موقع مجلة "سيدتي"، تُقدم مهندسة التصميم الداخلي رنا أبو فيصل المزيد عن طرق تصميم ديكور المطبخ العصري من السيراميك الجذّاب، وتبدأ بنصيحة أساسية، وتقول: "السيراميك الموظّف في مواضع شتّى في المطبخ، لا سيما على سطح المجلى، يجب أن يكون مغايرًا للخزائن الخشبيّة، على صعيد اللون، فإذا كانت الخزائن قاتمة، فإن السيراميك فاتح أو العكس".