شاهد.. ديكور من السيراميك الجذّاب في المطابخ العصريّة

يتكرّر حضور السيراميك في المطبخ العصري، فهو يبدو على سطح المجلى، كما في المساحة الفاصلة بين سطح الرخام والخزائن العلويّة، بالإضافة إلى كساء الأرضيّة؛ علمًا بأن خامة السيراميك "متينة" وقابلة لاستيعاب الحرارة، بالإضافة إلى التوافق مع كلّ النشاطات المؤداة في المطبخ؛ وخاصّة الطهي.
وعلى موقع مجلة "سيدتي"، تُقدم مهندسة التصميم الداخلي رنا أبو فيصل المزيد عن طرق تصميم ديكور المطبخ العصري من السيراميك الجذّاب، وتبدأ بنصيحة أساسية، وتقول: "السيراميك الموظّف في مواضع شتّى في المطبخ، لا سيما على سطح المجلى، يجب أن يكون مغايرًا للخزائن الخشبيّة، على صعيد اللون، فإذا كانت الخزائن قاتمة، فإن السيراميك فاتح أو العكس".
وتدعو المهندسة "أبو فيصل" إلى اختيار سيراميك سهل التنظيف للمطبخ العصري، وذلك لجعل المساحة عمليّة، فضلًا عن شراء السيراميك كبير القطع مستطيل أو سداسيّ الشكل من أجل إطلالة بارزة في الديكور.