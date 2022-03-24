طبيب يُحذر من مدعي مساج إخراج الهواء من الجسم لإنهاء الآلام

وتابع "حسين": "هناك أسباب عديدة لحدوث الآلام في الجسم، قد تكون مرتبطة بأمراض روماتيزمية أو غيرها، وهنا لا بد أن يخضع المريض للتشخيص السليم لتحديد سبب الألم وطبيعة العلاج اللازم؛ إذ إن المريض بجانب العلاج الدوائي قد يحتاج إلى علاج طبيعي أو جلسات ليزر، وبعد ذلك متابعة لدى الطبيب المعالج، وكل ذلك لا يمكن علاجه عبر جلسات مساج على أيدي غير متخصصين".