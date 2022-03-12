علامات تحذيرية لنقص فيتامين A.. الجلد يكشف عنها بوضوح

وأوضح جينكينز أن هناك نوعين مختلفين من فيتامين A يجب أن تكون على دراية بهما؛ أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ويوجد الشكل الآخر لفيتامين A "بروفيتامين A" في: الفواكه والخضراوات والمنتجات النباتية الأخرى على شكل كاروتينات.