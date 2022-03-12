علامات تحذيرية لنقص فيتامين A.. الجلد يكشف عنها بوضوح

يساهم فيتامين A في تعزيز جهاز المناعة للدفاع ضد الأمراض والعدوى، وتحسين الرؤية في الإضاءة الخافتة، والمحافظة على صحة الجلد.
وقد يؤدي نقص فيتامين A إلى مشاكل الجلد؛ حيث لاحظ الطبيب جيل جينكينز أن الجلد الجاف وضعف التئام الجروح وحب الشباب يمكن أن تكون إشارات إلى أنك تفتقر إلى نظام غذائي متوازن.
ووفق "الألمانية" أضاف جينكينز: "فيتامين A ضروري للمساعدة في استقلاب الحديد والحفاظ على الأغشية المخاطية الصحية والجلد والرؤية ووظيفة المناعة وتخصص الخلايا، وبدون إمدادات كافية لا يمكن أن تظهر فقط مشاكل الجلد، ولكن قد تبدأ علامات التحذير الأخرى في الظهور".
وتشمل المؤشرات المحتملة الأخرى لنظام غذائي يفتقر إلى فيتامين A: "تساقط الشعر، وتأخر النمو".
وأوضح جينكينز أن هناك نوعين مختلفين من فيتامين A يجب أن تكون على دراية بهما؛ أحدهما الموجود في اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان، ويوجد الشكل الآخر لفيتامين A "بروفيتامين A" في: الفواكه والخضراوات والمنتجات النباتية الأخرى على شكل كاروتينات.
وتتضمن الأطعمة الغنية بفيتامين A "بطاطا حلوة، يقطين، جزر، صفار البيض، كرنب، لحم كبد البقر، بقدونس، وجبنة الشيدر".
وقالت NHS: "يجب أن تكون قادرًا على الحصول على كل فيتامين A الذي تحتاجه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن".
وأشارت إلى أنه ورغم ذلك قد يكون من الصعب الالتزام بنظام غذائي صحي في معظم الأوقات.