"على نار هادئة وتمتع بما تأكل".. 10 أشياء بسيطة لتغذية صحية وممتعة

من طبخ الطعام على نار هادئة ولفترة قصيرة، إلى تناوله ببطء والاستمتاع بما تأكل.. هذه عشر نصائح لتغذية صحية وممتعة، تؤكد تنوع الطعام وأفضل طرق تناوله.
ويرصد تقرير على موقع "دويتشه فيله" الألماني هذه النصائح، وهي:
- يفضل تنويع الأطعمة والمواد الغذائية، ولا توجد هناك أي أغذية "مفضلة" أو "ممنوعة"، كل شيء مسموح ولكن بحدود.
- الأطعمة النشوية، كالخبز والمعكرونة والبطاطا والأرز، خاصة تلك المصنعة من الحنطة الكاملة، قليلة الدهون ولكنها غنية بالفيتامينات والمعادن الهامة، علاوة على الألياف.
- يستحسن تناول 5 وجبات من الخضروات والفواكه يوميًّا لأنها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف. ويفضل تناولها طازجة أو مطبوخة لفترة قصيرة بين الوجبات الرئيسية.
- يفضل تناول الحليب ومشتقاته يوميًّا. أما اللحوم والسمك أو البيض، فيستحسن تناولها مرة على الأقل أسبوعيًّا، بمعدل 300 إلى 600 غرام أسبوعيًّا.
- التقليل من الأطعمة الغنية بالدهون، على الرغم من مذاقها اللذيذ.. وكقاعدة، ينبغي الحفاظ على كمية من الدهون تقدر بـ70 إلى 90 غرامًا يوميًّا فقط.
- يدخل السكر في عدد من المواد الغذائية والمشروبات المصنعة؛ لذلك يُنصح بالابتعاد عن السكر والملح ما أمكن وتقليل استهلاكهما. ويفضل الملح المضاف إليه عنصر اليود.
- شرب الماء مهم جدًّا ويُنصح بشرب لتر ونصف يوميًّا.
- تعوّد على طبخ الطعام على نار هادئة ولفترة قصيرة إن أمكن ذلك، مع قليل من الماء والزيت؛ لأن ذلك يعني الإبقاء على المذاق الطبيعي والحفاظ على المواد المفيدة.
- تناول الطعام ببطء، واستمتع بما تأكل. كما أن العين تأكل قبل الفم أحيانًا. إضافة إلى ذلك، فإن التأني في تناول الطعام يؤدي إلى تحفيز الشعور بالشبع.
- إلى جانب النصائح المتعلقة بالطعام؛ فإن ممارسة الرياضة بانتظام والحركة المستمرة تساعدك في الوصول إلى وزنك المثالي وتطوير اللياقة البدنية.