غنية بـ "أوميجا ثري" الدهنية.. 5 أطعمة نباتية تحافظ على قلبك

وأشارت الأبحاث إلى أن أوميجا 3 هي دهون جيدة؛ قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، وعلى الرغم من أن المعروف عادةً أن المأكولات البحرية هي أفضل مصدر لأوميجا 3، لكن هناك عديداً من الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3، وفقا لما نشره موقع"food.ndtv".