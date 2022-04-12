غنية بـ "أوميجا ثري" الدهنية.. 5 أطعمة نباتية تحافظ على قلبك

تعد أحماض أوميجا 3 الدهنية من فئة "الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة" وضرورية للصحة العامة وعمل الجسم.
وأشارت الأبحاث إلى أن أوميجا 3 هي دهون جيدة؛ قد يكون لها تأثير إيجابي على صحة القلب، وعلى الرغم من أن المعروف عادةً أن المأكولات البحرية هي أفضل مصدر لأوميجا 3، لكن هناك عديداً من الأطعمة النباتية الغنية بأوميجا 3، وفقا لما نشره موقع"food.ndtv".
أول هذه الأطعمة النباتية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية هو الجوز.
الجوز
تناول نحو 14 جراماً من الجوز يمكن أن يكون مفيداً لصحة القلب يمكن أن توفر ALA المستخلص من النبات على شكل جوز هذه الفوائد، خاصة عند دمجها في نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.
بذور الكتان
تعد بذور الكتان أيضاً مصدراً نباتياً رائعاً لـ ALA حتى زيت بذور الكتان يمكن أن يكون مفيداً في تزويد الجسم بمتطلبات أوميجا 3 اليومية، فإن أقل من ملعقة صغيرة من زيت بذور الكتان سيفي بالغرض.
الأعشاب البحرية
يمكن أن يكون فول الصويا الأخضر المسلوق، المعروف أيضاً باسمادامامي، وكذلك الأعشاب البحرية، مصادر ممتازة لأوميجا 3، كما تحتوي الخضار والفاصوليا ذات الأوراق الخضراء أيضاً على كميات صغيرة منALA .
بذور الشيا
بذور الشيا هي واحدة من أسهل مصادر أحماض أوميجا 3 الدهنية وأكثرها توافراً، تحتوي الوجبة التي تزن أونصة واحدة من بذور الشيا على ما يصل إلى 5 جرامات من أوميجا 3، كما أنها غنية بالألياف وبعض المعادن الأساسية.
زيوت نباتية
هناك مجموعة معينة من الزيوت النباتية تحتوي على كميات جيدة من أوميجا 3، ويشمل ذلك زيت بذور الكتان، وكذلك زيت الكانولا وفول الصويا، استخدم هذه الزيوت لطهي الطعام أو رشها كصلصة للسلطات.