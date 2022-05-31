فيتامين مهم إذا تراجع في الجسم يعرض الدماغ لتلف غير قابل للعلاج

وقال كاموران: "يمكن أن تظهر أعراض نقص فيتامين В12 تدريجيًا وتشتد مع مرور الوقت. ومن بين هذه الأعراض النسيان، والخفقان والضعف، واضطراب المزاج وعدم التركيز والقشعريرة والتعب وتنميل الأطراف (الذراعين واليدين والقدمين)، وتضخم اللسان وتقرحات في تجويف الفم وجفاف الجلد وتساقط الشعر وفقدان الوزن. فإذا لم يعالج نقص فيتامين В12، فقد يؤدي إلى مشكلات عصبية خطيرة لا رجعة فيها وكذلك أمراض الدم".