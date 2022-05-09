"في يومها العالمي غدًا".. مختص: الذئبة الحمراء ليست من الأورام ولها 5 مسميات

وتابع "حسين" أن هناك أنواعًا للذئبة الحمراء وهي: الذئبة الحمامية الجهازية (الشاملة): وهي الأكثر شيوعًا، حيث يكون خفيفًا أو حادًا، ويمكن أن يؤثر في أجزاء كثيرة من الجسم. والذئبة الحمامية الجلدية (وتنقسم إلى حادة وتحت الحادة ومزمنة): إذ تؤثر في الجلد، وذلك على شكل طفح جلدي، ويمكن أن تحدث في أي جزء من الجسم، ولكنها تظهر عادة عند التعرض لأشعة الشمس. والذئبة الحمامية بسبب الأدوية وتشكل 10% من مرضى الذئبة الحمامية الجهازية، وتحدث نتيجة بعض الأدوية، وتختفي الأعراض عادة في غضون ستة أشهر بعد إيقاف الدواء. كما أنها نادرًا ما تصيب الأعضاء الرئيسة. والذئبة الحمامية الوليدية (نادر الحدوث): إذ تؤثر في الرضع حديثي الولادة، بسبب اكتسابه الأجسام المضادة من الأم المصابة بالمرض.