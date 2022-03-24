"قبل أن تكسر الحبة".. نصائح مهمة من "الغذاء والدواء"

ولفتت في "إنفوجرافيك" عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أهمية الحرص على وجود علامة تحدد مكان الكسر، بعد استشارة الطبيب، والالتزام بأن تكون الأجزاء متساوية؛ لضمان توزيع المادة الفعالة في الدواء، مع قراءة نشرة التعليمات المرفقة؛ للتأكد من قابلية الدواء للكسر، على أن يكون كسر الحبة قبل الاستعمال مباشرة.