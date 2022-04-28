كم غرامًا يحتاجها جسمك من اللحوم يوميًّا؟ لا تفوتك الإجابة واحذر!

ويشير "بوبروفسكي" إلى أن اللحم يحتوي على بروتينات من أصل حيواني، تعتبر مصدرًا مهمًّا لا غنى عنه للأحماض الأمينية الأساسية في جسم الإنسان؛ ولكن لا حاجة لتناول هذه المادة الغذائية بكميات كبيرة؛ بل يكفي تناول 50- 150 غرامًا منها في اليوم؛ بحسب ما نقلته "روسيا اليوم" عن راديو "سبوتنيك".