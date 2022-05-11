كيف تعرف إصابة الأطفال بمرض التهاب الكبد؟

ويتوزّع هؤلاء الأطفال التسعة على مناطق مختلفة في ألاباما، وليس هناك من رابط يجمعهم، ويتمتع جميعهم بالمجمل بصحة جيدة عمومًا، ولا يعانون من مشاكل صحية. أما العمر الوسطي للإصابة فحُدّد بـ3 سنوات، بعدما أصاب المرض الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة و6 سنوات.