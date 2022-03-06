لإبطاء آثار الشيخوخة.. هذا أفضل نوع من الخضراوات للتمتع بصحة معرفية جيدة

وتوصل الباحثون إلى أن أولئك الذين تناولوا المزيد من الخضراوات الورقية على أساس منتظم، عانوا بسبب تدهور إدراكي أبطأ بالمقارنة مع باقي المشاركين في الدراسة. كما أن البالغين الذين تناولوا ما معدله 1.3 حصة من الخضراوات الورقية يوميًا عانوا بسبب انخفاض معرفي أبطأ من غيرهم، فكانت نتائجهم المعرفية تعادل نتائج الأصغر منهم سنًا بـ11 عامًا.