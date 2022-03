لإبطاء آثار الشيخوخة.. هذا أفضل نوع من الخضراوات للتمتع بصحة معرفية جيدة

ومن بين هذه الأمور على سبيل المثال تناول بعض الأطعمة التي يمكن أن تزود الجسم بالعناصر الغذائية الأساسية ما يمكن أن يحسن الصحة العامة ويساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بمرحلة الشيخوخة، وفقًا لما نشره موقع Eat This Not That.