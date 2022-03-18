5 أعراض لسوء جودة الهواء.. ما هي؟ وكيف تتجنبها؟

وفي التفاصيل، يستجيب جهاز المناعة لدينا لوجود المواد المسببة للحساسية عن طريق تنشيط الأغشية المخاطية في أنفنا وحلقنا؛ ما يجعلنا نسعل، ونعطس، وتسيل أنوفنا.. وقد تجد أيضًا أنك تعاني حكةً ودموعًا في العين.. وهي عارض آخر على أن جهاز المناعة لديك يتم تنشيطه بواسطة الملوثات الموجودة في الهواء.

ويمكن أن يؤدي الغبار والملوثات الميكروبية، مثل جراثيم العفن أو البكتيريا المنقولة بالهواء ودخان التبغ والمبيدات الحشرية والمطهرات وحتى العطور، إلى تهيُّج أنظمتنا التنفسية، والتسبب بأعراض أو تدني جودة الهواء. وأظهرت الدراسات أن منازلنا يمكن أن تكون مليئة بهذه المهيجات، إضافة إلى بعض الملوثات الخارجية التي تشق طريقها إلى الداخل، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة مكتظة بالسكان، بحسب "روسيا اليوم".