لا تُضعِف مناعتك.. "الشعيرية سريعة التحضير" على ميزان الخطر!

حالة من القلق بعد انتشار الكثير من الأحاديث الخاصة عن أضرار تناول الشعيرية سريعة التحضير، وفقًا للموقع الطبي الأمريكي Health Day News.
ومن أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن تناول الشعيرية سريعة التحضير؛ أنها لا تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية للجسم؛ لذا فتناولها لا يُمِد الجسم بأي من العناصر التي يحتاجها في يومه؛ فهي فقيرة للبروتين والألياف، وفيتامين أ، فيتامين سي، وفيتامين ب، والكالسيوم والمغنسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لذا فتناولها يتسبب في زيادة الوزن.
كما أن الشعرية سريعة التحضير تحتوي على الأملاح أي الصوديوم، بنسبة عالية عما يحتاجه الجسم؛ لذا فهي تزيد من فرص الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والتعرض لمشاكل في القلب، والعديد من الأمور الصحية غير الجيدة؛ بحسب ما نقلته "اليوم السابع".
وتتسبب أيضًا الشعيرية سريعة التحضير في ضعف الجهاز المناعي؛ لاحتوائها على مواد حافظة تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة العامة، وتُضعِف المناعة، وتُعَرضك لتلف الأعصاب في الجسم.