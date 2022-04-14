لا تُضعِف مناعتك.. "الشعيرية سريعة التحضير" على ميزان الخطر!

ومن أبرز الأضرار الصحية الناتجة عن تناول الشعيرية سريعة التحضير؛ أنها لا تحتوي على العناصر الغذائية الرئيسية للجسم؛ لذا فتناولها لا يُمِد الجسم بأي من العناصر التي يحتاجها في يومه؛ فهي فقيرة للبروتين والألياف، وفيتامين أ، فيتامين سي، وفيتامين ب، والكالسيوم والمغنسيوم، والبوتاسيوم، بالإضافة إلى أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية؛ لذا فتناولها يتسبب في زيادة الوزن.