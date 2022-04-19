لا تفعل هذه الأمور أبدًا بعد سن الستين.. 4 أشياء كارثية قد تنتهي بـ"الخرف"

يزيد رفض قبول التغيرات الطبيعية التي تحدث مع تقدم العمر، وعدم اتخاذ احتياطات معينة؛ من خطر الإصابة بالخرف.. فإذا كان عمرك أكثر من 60 عامًا وستقوم بركوب دراجتك أو القيام بنشاط آخر تستمتع به؛ ضع في اعتبارك مستوى المخاطرة وإعادة النظر في مستوى التضاريس أو الصعوبات التي ستواجهك.
ونصح موقع "eatthis" كبار السن بأن يضعوا في اعتبارهم حدودًا معينة مع التقدم في السن؛ كونك ستجد نفسك تتجاهل أمورًا بعينها لم تكن تتجاهلها سابقًا، أو لن تخطر ببالك في الأساس.
1- لا تتجاهل فقدان السمع:
هل يخبرك أصدقاؤك وعائلتك أنك تتحدث بصوت عالٍ جدًّا؟ هل يتعين عليهم التحدث بصوت أعلى حتى تسمعهم؟ هل تستمع إلى التلفاز بصوت مرتفع؟
يزيد فقدان السمع من خطر إصابتك بالخرف بشكل كبير، ويعني فقدان السمع أن عقلك لا يتلقى التحفيز الذي يحتاجه للبقاء بصحة جيدة.
2- لا تبدأ أو تستمر في التدخين:
إذا كنت قد فكرت في الإقلاع عن التدخين في الماضي أو حاولت ولكن لم تكن قادرًا على التخلص من هذه العادة تمامًا؛ فقد حان الوقت الآن.. يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف؛ لأنه يخلق استجابة التهابية في الجسم والأوعية الدموية التي تصل إلى عقلك؛ هذه البيئة مهيئة للخرف.
3- لا تتجاهل علامات الاكتئاب:
يؤدي الاكتئاب أو غيره من حالات الصحة العقلية غير المعالجة مثل القلق، إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف بشكل كبير.. ستعمل العلاجات الفعالة للاكتئاب ومشكلات الصحة العقلية الأخرى على تقليل خطر الإصابة بالخرف.
4- لا تكن معزولًا اجتماعيًّا:
نحتاج جميعًا إلى الشعور بالانتماء والمجتمع، ومع تقدمنا في السن نجد أنفسنا غالبًا أكثر عزلة، وهذا يزيد من مخاطر الإصابة بالخرف؛ إذ تتغذى أدمغتنا على المشاركة الاجتماعية من أجل التحفيز.