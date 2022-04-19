لا تفعل هذه الأمور أبدًا بعد سن الستين.. 4 أشياء كارثية قد تنتهي بـ"الخرف"

2- لا تبدأ أو تستمر في التدخين:

إذا كنت قد فكرت في الإقلاع عن التدخين في الماضي أو حاولت ولكن لم تكن قادرًا على التخلص من هذه العادة تمامًا؛ فقد حان الوقت الآن.. يزيد التدخين بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف؛ لأنه يخلق استجابة التهابية في الجسم والأوعية الدموية التي تصل إلى عقلك؛ هذه البيئة مهيئة للخرف.