لا يتوقعها كثيرون.. 5 فوائد مذهلة للخيار ومشكلة واحدة لتناوله

بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، فإن الخيار يساعدك على الشعور بالشبع والبقاء ممتلئًا بينما يظل منخفضًا في السعرات الحرارية، مما يجعله وجبة خفيفة رائعة لأي شخص يتطلع إلى إنقاص الوزن.