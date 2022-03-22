لتقليل العرق وتحسين رائحة الجسم.. جرب هذه الأطعمة والمشروبات

موسم الصيف قد يكون صعبًا؛ خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشكلة فرط التعرق؛ حيث يجب عليهم الاستحمام مرتين في اليوم على الأقل واستخدام مضادات التعرق على مدار الساعة لإبقائه تحت السيطرة، ومع ذلك يفشل الكثيرون في إدراك أن تناول طعامك له أيضًا تأثير على كمية العرق التي تفرزها.