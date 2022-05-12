للأمان والسلامة.. 4 أسباب لثبات السيارة على الطريق أثناء القيادة

يعتبر ثبات السيارات أثناء القيادة على الطرق من أهم التقنيات التي تسعى جميع شركات السيارات الكبرى إلى تطويرها لزيادة وسائل الأمان والسلامة في سياراتهم؛ لذا تُعد اختبارات ثبات السيارة أثناء القيادة من أهم الأمور المؤثرة على تصنيف السيارات من حيث درجات الأمان.

وحسب موقع "المربع نت" للسيارات، أشار الخبراء إلى أربعة عوامل تتحكم في ثبات السيارة على الطريق وتؤثر بها، وهي: