للأمهات.. هذا كل ما تريدين معرفته عن أعراض نقص الحديد عند الأطفال

ويساعد الحديد في حركة الأكسجين من الرئتين إلى باقي الجسم، ومن الضروري للعضلات تخزين الأكسجين واستخدامه بشكل صحيح، ويمكن أن يؤثر نقص الحديد أيضًا على نمو طفلك وتطوره، وأن يسبب مشاكل سلوكية.. ويمكن أن يؤدي إلى فقر الدم الناجم عن نقص الحديد؛ حيث لا يحتوي الدم على ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة، وهذا يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالعدوى في بعض الأحيان، كما يمكن أن تنخفض مستويات الهيموجلوبين لدى الطفل كثيرًا، وقد يحتاج إلى نقل الدم أو العلاج بحقن الحديد.