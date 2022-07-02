للنساء.. مركب داخل عسل النحل يدمر سرطان الثدي في 60 دقيقة!

وفي هذا الصدد ذكرت ماريلينا تاورو، باحثة في سرطان الثدي في مركز موفيت للسرطان في الولايات المتحدة؛ أنه "على الرغم من أن هذا الاكتشاف مثير للإعجاب، إلا أنه يلزم إجراء المزيد من الأبحاث قبل أن يصبح علاجًا قابلًا للتطبيق".