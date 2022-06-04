لمرضى السكري.. احذروا هذا الخطر قد يأتيكم من الفاكهة!

ويمكن أن تسبب مستويات السكر في عصير الفاكهة ارتفاعًا كبيرًا في مستويات السكر في الدم، وفي حين أن العصير يعد مشروبًا صحيًّا عادة، إلا أن الكربوهيدرات الإجمالية في العصائر يمكن أن تتراكم بسرعة، وقد يكون استهلاك الكثير من الكربوهيدرات خطرًا على مرضى السكري؛ حيث يتم تقسيمها إلى جلوكوز في الدم، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيما يعد التحكم في نسبة السكر في الدم أمرًا ضروريًّا لإدارة مرض السكري بشكل فعال.