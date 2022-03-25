لن تصدقها.. 10 فوائد خيالية لشرب "ماء الكرنب"!

يشتهر الكرنب، أحد الخضراوات الصليبية، بأنه غني بمواد كيميائية نباتية، تساعد على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسم الإنسان؛ إذ إن الكرنب أو الملفوف غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف، وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم، علاوة على أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الكرنب تجعله إضافة ميسورة التكلفة لنظام غذائي صديق للكلى، بحسب ما نشره موقع Boldsky.