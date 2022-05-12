ليس لسُمِّها علاج.. الصحة المصرية تُحَذِّر من تناول السمكة الأشد فتكًا في العالم

حذّرت وزارة الصحة والسكان المصرية، مؤخرًا، من تناول أو اصطياد سمكة تُعرف بكونها "الأشد فتكًا في العالم".
ونبّهت الوزارة بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، من انتشار أسماك سامة في الأسواق قد تؤدي إلى الوفاة؛ مشيرة إلى سمكة تُدعى القراض، وتُعرف أيضًا بسمكة الأرنب، أو النفيخة.
وتتميز السمكة -وفق "سي إن إن" بجلدها الرمادي، وهي تحتوي على غدد سامة تحت الجلد، والأحشاء، والنخاع، والكبد، واللحم.
أما السم الموجود في السمكة والذي يُدعى "تيترودوتوكسي"؛ فليس له مصل للشفاء منه حتى الآن.
وتتواجد هذه السمكة في البحر الأحمر، والمحيطات، ووصلت إلى مياه البحر المتوسط عبر قناة السويس.
وتعيش في قاع البحار، وتتغذى على فضلات الأسماك، وأنواع من الطحالب السامة.
وتبدأ أعراض التسمم بالظهور خلال 20 دقيقة إلى ساعة من تناول هذه السمكة، وقد يتأخر ظهور الأعراض إلى ما بعد يومين.
ويمكن لَسُم هذه السمكة أن يؤدي إلى الوفاة في غضون 6 إلى 8 ساعات.
وتتضمن أعراض التسمم: (آلام البطن، الغثيان والتقيؤ، الإسهال، ضعف وشلل العضلات، انخفاض ضغط الدم، انخفاض معدل ضربات القلب، تنميل الجسم، ضيق في التنفس، الشلل أو الغيبوبة).