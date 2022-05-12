ليس لسُمِّها علاج.. الصحة المصرية تُحَذِّر من تناول السمكة الأشد فتكًا في العالم

ونبّهت الوزارة بتغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، من انتشار أسماك سامة في الأسواق قد تؤدي إلى الوفاة؛ مشيرة إلى سمكة تُدعى القراض، وتُعرف أيضًا بسمكة الأرنب، أو النفيخة.