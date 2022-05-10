ما الذي تفعله الجرعة الرابعة المضادة لـ"كورونا"؟ دراسة حديثة تجيب

وفحص الباحثون بيانات عن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا، ثم جرعة تنشيطية ثالثة من فايزر، والذين تلقوا بعد ذلك إما جرعة فايزر أو نصف جرعة من لقاح موديرنا في الجرعة التنشيطية الرابعة؛ حيث لم يتم تسجيل أي آثار جانبية حادة بين المشاركين، غير أن البعض أبلغ عن الشعور بالألم أو التعب.