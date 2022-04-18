متى تفطر؟.. وصايا ثمينة من "سعود الطبية" لمرضى السكري في رمضان

وأشار إلى أن النشاط الحركي خلال فترة الصيام قد يتسبّب في انخفاض نسبة السكر في الدم، لذا يُنصح مريض السكري عند الشعور بأعراض هبوط السكر بالدم، والمتمثلة في (رعشة، إحساس بالبرد، تعرق، دوار، نسبة السكر أقل من 60 ملجم، أو نسبة السكر 70 ملجم في بداية النهار)، فعليه أن يفطر فورًا، أما عند شعور المريض بأعراض ارتفاع مستوى السكر المتمثلة في (تبول شديد، عطش، جفاف، نسبة السكر أكثر من 300 ملجم)، فإن عليه الإفطار فوراً، والاتصال بالطبيب المعالج وأخصائي التغذية لأخذ النصيحة.