متى يكون ألم البطن خطيرًا؟ 9 علامات توجب التدخل الطبي

يرصد موقع "ويب طب" الطبي حالات الإصابة بألم في البطن، مؤكدا أن نوع ومكان الألم يختلف ما بين الجزء العلوي أو السفلي من البطن، وذلك حسب المرض، والأعراض المصاحبة له.