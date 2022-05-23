متى يكون ألم البطن خطيرًا؟ 9 علامات توجب التدخل الطبي

يرصد موقع "ويب طب" الطبي حالات الإصابة بألم في البطن، مؤكدا أن نوع ومكان الألم يختلف ما بين الجزء العلوي أو السفلي من البطن، وذلك حسب المرض، والأعراض المصاحبة له.
وحسب التقرير، يكون ألم البطن خطيرًا ويستوجب التدخل الطبي، إن صاحبه واحد أو أكثر من هذه الأعراض أو العلامات التسع:
-الألم الشديد، إذا بدأ ألم البطن فجأة، أو كان ألما شديدا متواصلا يستمر لمدة تزيد على ساعة كاملة، أيضا في حالة الألم الشديد المتقطع الذي يستمر لمدة تزيد على 24 ساعةً.
-أيضا في حالة خروج دم مع البراز، أو كان لون البراز داكنا أو أسود، مع الألم.
-إذا صاحب الألم، الإسهال والتقيؤ، خاصة مع نزول الدم مع القيء.
- في حال صاحب ألم البطن انسداد الشهية، أو عدم القدرة على الأكل أو الشرب لعدة ساعات.
-عند وجود كتلة في البطن، أو الشعور بالألم عند تحسس البطن.
-عندما يصاحب ألم البطن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما يزيد على 39 درجةً مئويةً، ووجود صعوبة في التنفس.
-حدوث الألم نتيجةً للتعرض إلى ضربة في البطن في الأيام الماضية.
- إذا صاحب ألم البطن فقدان الوزن دون سبب واضح.
-الشعور بالألم في البطن للمرأة أثناء الحمل.