مختص يحذِّر: نتف شعر الأنف له تأثيرات جانبية قد تؤذي الدماغ

وتفصيلاً، أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى النفس، د. يوسف الجذلاني، لـ"سبق" أن منطقة الشعر داخل الأنف تحمل العديد من البكتيريا، وبعضها قد تكون شديدة المقاومة للمضادات الحيوية، كذلك يوجد بها شعيرات دموية بدون صمامات، متصلة مباشرة بالدماغ في منطقة ما يسمى بمثلث الخطر (على النقيض من الشعيرات الدموية الأخرى).