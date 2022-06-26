مختص يحذِّر: نتف شعر الأنف له تأثيرات جانبية قد تؤذي الدماغ

حذَّر استشاري في جراحة الأنف والحنجرة من خطورة نتف شعر الأنف بالشمع أو الملقط أو حتى ماكينة الحلاقة؛ لما له من تأثيرات جانبية، قد تصل حتى لإيذاء الدماغ.
وتفصيلاً، أوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحات مجرى النفس، د. يوسف الجذلاني، لـ"سبق" أن منطقة الشعر داخل الأنف تحمل العديد من البكتيريا، وبعضها قد تكون شديدة المقاومة للمضادات الحيوية، كذلك يوجد بها شعيرات دموية بدون صمامات، متصلة مباشرة بالدماغ في منطقة ما يسمى بمثلث الخطر (على النقيض من الشعيرات الدموية الأخرى).
وأضاف الدكتور الجذلاني بأن نتف شعر هذه المنطقة مثلما هو منتشر ومشاهَد هذه الفترة، سواء بواسطة الشمع أو الملقط أو حتى بماكينة الحلاقة، قد يسبب التهابات حادة وخطيرة في منطقة هذا المثلث؛ وبالتالي خطر وصولها للدماغ إذا لم يتم اكتشافها وعلاجها مبكرًا.
وشدد "الجذلاني" في حديثه لـ"سبق" على أهمية عدم نتف شعر الأنف أو قصه بآلات الحلاقة، وبخاصة لدى مرضى السكر ونقص المناعة. وإن كان هناك حاجة فيتم تقصير شعر الأنف الزائد بمقص مخصص وغير حاد الأطراف.
ونبَّه في حال حدوث التهاب لدى الشخص بأنه يجب عليه زيارة الطبيب فورًا للبدء بالعلاج المناسب، والتأكد من عدم وجود أي مضاعفات أخرى، مثل (الخراج) الذي يجب فتحه وتنظيفه بواسطة الطبيب المختص.