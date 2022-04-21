مشاكل الكلى عند الأطفال.. أعراض وأسباب عديدة والحذر مطلوب

وقد تحتاج إلى أن تكون أكثر حذرًا في هذا الجانب من صحة طفلك؛ إذ يمكن أن يكون هناك عدة مسببات وراء أمراض الكلى عند الأطفال، وتشمل بعضها عيوبًا خلقية أو أمراضًا وراثية أو عدوى أو انسدادًا أو ارتجاعًا في البول؛ وفقًا لما نشره موقع "thehealthsite".