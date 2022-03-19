مع اقتراب رمضان.. هذه الأطعمة ممنوع تخزينها بالفريزر

بحسب موقع webteb: لا يجب تجميد مكونات السلطة في الفريزر؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء بداخلها، وهذا يمكن أن يسبب تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.

وهذا الأمر، وفق البيان، ينطبق على: الخيار، والطماطم، والفجل، والخس، والكرفس، والقرنبيط، والباذنجان، وأيضًا البطاطس؛ حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء، وعند تجميدها في الفريزر وإذابتها مرة أخرى ستكون طرية ولينة؛ ما يفقدها مذاقها المميز عند طهيها.