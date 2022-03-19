مع اقتراب رمضان.. هذه الأطعمة ممنوع تخزينها بالفريزر

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تبدأ ربات البيوت بتخزين الفواكه والخضراوات في الوقت الراهن استعدادًا لاستقبال الشهر الكريم؛ حيث تلجأن إلى وضع الأطعمة في الفريزر للاحتفاظ بها لفترات طويلة تصل إلى نهاية الشهر الكريم.
هذا الأمر لا ينطبق على كافة الأطعمة؛ فهناك مجموعة منها لا ينصح بتجميدها في الفريزر؛ حتى لا تضر جسمك وصحتك؛ وهي كالتالي:
بحسب موقع webteb: لا يجب تجميد مكونات السلطة في الفريزر؛ لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الماء بداخلها، وهذا يمكن أن يسبب تلفها وعدم صلاحيتها للاستخدام.
وهذا الأمر، وفق البيان، ينطبق على: الخيار، والطماطم، والفجل، والخس، والكرفس، والقرنبيط، والباذنجان، وأيضًا البطاطس؛ حيث تحتوي على نسبة عالية من الماء، وعند تجميدها في الفريزر وإذابتها مرة أخرى ستكون طرية ولينة؛ ما يفقدها مذاقها المميز عند طهيها.
تحتوي الفاكهة على مستويات مرتفعة من الماء، مثل البرتقال واليوسفي، وعند تخزينها في الفريزر يتجمد الماء ويسبب تلفها عند إذابتها مرة أخرى.
لا يفضل تجميد الزبادي؛ حيث يتراكم الثلج على هذه المنتجات عند وضعها في الفريزر، وبعد إخراجها سيبدأ الثلج في الذوبان مكونًا سائلًا يغطي الزبادي؛ مما يؤثر على مذاقه وجودته.
لا يفضل تجميد المخبوزات والحلويات والأطعمة المقلية؛ حيث تفقد قوامها وتصبح رطبة ومبللة، كذلك لا يفضل تجميد البيض؛ لأن السائل بداخله سيتمدد؛ مما يسبب تصدع القشرة، ويجعله أكثر عرضة للبكتيريا، بشكل يتسبب في أضرار صحية عديدة عند تناوله.
لا يجب إعادة تجميد اللحوم التي سبقت إذابتها بعد خروجها من الفريزر؛ لأنها بيئة خصبة تجذب البكتيريا الضارة، ويعد الحل البديل هو طهيها ثم وضعها في الثلاجة وتناولها في اليوم التالي.