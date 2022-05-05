منشور متداول منذ سنوات.. هل ينقذ السعال المصاب بأزمة قلبيّة؟

وحذّر خير من أنّ "لا شيء يمكن القيام به في المنزل، والطريقة الأفضل تبقى بطلب مساعدة أي شخص لنقل المصاب إلى المستشفى عند شعوره بأعراض مثل ثقلٍ على مستوى الصدر وضيق نفس مفاجئ وصداع مفاجئ وإعياء، وفي بعض الأحيان ألم يمتدّ إلى الكتف والذراع والفكّ".