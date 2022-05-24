من أعراض مرض مميت.. تحذير من اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين

وتابع في حديث تلفزيوني: إذا كان الاختلاف بحدود 5- 10 مللمتر عمود زئبق؛ فهو أمر طبيعي؛ لكن إذا كان الاختلاف أكثرَ من هذا؛ فإنه يشير إلى المرض. بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجمًا عن زيادة العبء على إحدى اليدين؛ بيْد أن هناك أسبابًا أكثر خطورة فعلًا.