من أعراض مرض مميت.. تحذير من اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين

كشف طبيب مختص في أمراض القلب والأوعية الدموية، أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين، قد يشير إلى وجود ورم.
وأشار الطبيب الروسي أليكسي جيتو، إلى أن اختلاف مستوى ارتفاع ضغط الدم في اليد اليمنى عن مستواه في اليد اليسرى، يمكن أن يشير إلى أمراض خطيرة.
وتابع في حديث تلفزيوني: إذا كان الاختلاف بحدود 5- 10 مللمتر عمود زئبق؛ فهو أمر طبيعي؛ لكن إذا كان الاختلاف أكثرَ من هذا؛ فإنه يشير إلى المرض. بالطبع يمكن أن يكون الاختلاف ناجمًا عن زيادة العبء على إحدى اليدين؛ بيْد أن هناك أسبابًا أكثر خطورة فعلًا.
وأكمل وفق "روسيا اليوم": "توجد أسباب مرضية أيضًا، مثل متلازمة (تناذر) العضلة الأخمعية؛ فعندما تتضرر ألياف العضلات يحدث تشنج وضغط على الشرايين. وإن بعض الأورام الحميدة والخبيثة يمكن أن تسبب ضغطًا على الشرايين وتصلب الشرايين وتراكم لويحات الكوليسترول على الجدران الداخلية للأوعية الدموية؛ مما يُسبب انخفاض مستوى ضغط الدم".
وأكد أن اختلاف مستوى ضغط الدم في اليدين، يمكن أن يحدث بسبب تشوهات خلقية شخصية مرتبطة بموقع الشرايين وغير ذلك.