موجودة في نظامنا اليومي.. أطعمة ومشروبات تُسبب اضطراب حاسة الشم

وتقول الدكتورة جين باركر المشاركة في هذه الدراسة: "اكتشفنا إثباتات موثوقة، بأن كل شيء عندنا يجري في "الرأس"، وأن الإدراك المشوه للروائح وأحاسيس الاشمئزاز المرتبطة بها، يمكن أن تكون ناجمة عن المركبات العطرية في بعض الأطعمة".