نصائح مهمة من "سعود الطبية" لتجنب التخمة وعسر الهضم بعد رمضان

ونوّهت إلى أهمية زيادة تناول الفواكه والخضراوات الطازجة، وتناول الأغذية الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والشوفان والنخالة والخضراوات الورقية؛ وذلك للمساعدة على تحسين حركة الأمعاء والمحافظة على صحة الجهاز الهضمي، أما عند الشعور بالجوع بشكل متكرر فينصح بتقسيم الوجبات إلى عدة وجبات صغيرة بدلًا من وجبة واحدة كبيرة، والبدء بتناول كميات صغيرة من الطعام مع التوقف عند الشعور بالشبع، وذلك لإتاحة الفرصة لعملية هضم كاملة ومريحة لتجنب الإصابة بعسر الهضم والحرقة المعدية والغازات والمغص.