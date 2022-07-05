هل تتسبب الحرارة المرتفعة بموت الجنين في رحم أمه؟.. دراسات تكشف الحقائق

ظروف معيشية ومناخية

نشر باحثون من جامعة كاليفورنيا هذا العام نتائج حول حالات موت الأجنة والولادات المبكرة في 14 دولة، حيث معدل دخل الفرد السنوي إما منخفض أو متوسط، والدول هي: أنغولا، بنين، بوروندي، إثيوبيا، هايتي، ملاوي، نيبال، نيجيريا، الفلبين، جنوب أفريقيا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، أوغندا، وزيمبابوي.