هل تعاني تعبًا وإرهاقًا مستمرًا؟ 5 طرق لاستعادة نشاطك

ممارسة هواية ما

العمل لساعات طويلة يمكن أن يكون مرهقًا يضاف إلى ذلك دائمًا فكرة العمل من أجل موعد نهائي ثابت ومبلغ من المال، لذا فإن ممارسة هواية أو شيء تحبه، له تأثير علاجي على عقلك وجسمك يمكن أن يساعدك أيضًا على إعادة التواصل مع نفسك بشكل أفضل. جرب ممارسة هواية وخصص لها وقتًا مرة في الأسبوع على الأقل.