هل تمدح أولادك؟.. 7 نصائح خطيرة للآباء عند مدح أطفالهم

تأثير إيجابي

وحسب "جودوين"، تشير الأبحاث إلى أن المديح عمومًا له تأثير إيجابي على الأطفال؛ حيث يؤدي المديح إلى تحسين الأداء الدراسي، ويزيد الحافز الداخلي للقيام بسلوك لطيف ومفيد، وتعزيز علاقات الطفل الاجتماعية.

كما يرتبط الثناء والمديح أيضًا بزيادة إفراز مادة في منطقة من مخ الطفل مرتبطة بالتعاطف والضمير والانفتاح. أخيرًا يُعد الثناء جزءًا أساسيًّا في التربية الإيجابية، كما هو محدد في الأبحاث العلمية؛ وهو جزء أساسي من معظم برامج الأبوة والأمومة القائمة على الأدلة.