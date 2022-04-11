هل فكرت في الماء والقهوة؟ إليك "حقيبة من المشروبات لإنقاص وزنك"

ويقترح مقال نشرته مجلة "علم وظائف الأعضاء والسلوك"، أن الشاي الأخضر يتكون من كل من شاي الكاتيكين والكافيين، ويساعد هذا المزيج من الشاي الأخضر والكافيين على تحسين الحفاظ على الوزن، من خلال التوليد الحراري، وأكسدة الدهون وهي عملية تكسير الأحماض الدهنية، والكتلة المعتدلة الخالية من الدهون.