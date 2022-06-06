هل يتساقط شعرك؟ احذر هذه الأدوية وتحاشَ هذا النقص!

وأشار الطبيب الروسي، خلال برنامج تلفزيوني، إلى أن تساقط حوالى 20% من الشعر، هي علامة تشير إلى الصلع؛ ولكن استخدام أدوية مخفضة لمستوى الكوليسترول في الدم وأدوية مخفضة لمستوى ارتفاع ضغط الدم ومضادات الاختلاجات والمضادات الحيوية وأدوية أمراض المعدة هي من مسببات تساقط الشعر أيضًا؛ وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.