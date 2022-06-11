وضعية خاطئة نتخذها بعد الأكل تؤدي إلى مشاكل صحية.. انتبه لها





وأضافت: لدى الأشخاص الأصحاء يمكن أن يسبب هذا عدم الراحة، ولدى المرضى الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي فإن الاستلقاء بعد الأكل سيؤدّي بالتأكيد إلى متلازمة عسر الهضم؛ أي عسر الهضم "قد يكون مصحوبًا بأعراض مثل ألم في البطن وحرق في الجزء العلوي من البطن، وشعور بامتلاء المعدة والانتفاخ". بالمناسبة: يُنصح المرضى المعرضون لخطر الإصابة بالارتجاع "ارتداد محتويات المعدة إلى المريء" بعدم الاستلقاء بعد تناول الطعام لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات".