يهدد حياتك.. "سعود الطبية" تُحَذّر من التهاب لسان المزمار وتُهديك الحل

وأكد "السالمي" أن وسيلة الوقاية المجدية أكثر هي التطعيم للمستديمة النزلية (ب) الذي يُعطى كجزء من منظومة التطعيمات الروتينية في عيادات الأم والطفل في أعمار: شهرين، 4 أشهر، 6 أشهر، وسنة، بالإضافة لذلك ينبغي تطعيم المرضى الذين يعانون من جهاز مناعة ضعيف في سن أكثر تقدمًا، ويجب اتباع قواعد الوقاية كما هو الحال في أي مرض مُعْدٍ، والحرص على غسل اليدين بالصابون، وتجنب الاستعمال المشترك للمناشف وما شابه ذلك.