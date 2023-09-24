"للتو خرجت من قسطرة لرجل أُصيب بجلطة".. "النمر": لا تهملوا السكري والكوليسترول!

وأوضح "النمر"؛ عبر حسابه على "إكس"، يقول: "للتو خرجت من قسطرة رجل أُصيب بجلطة حادة في القلب؛ لديه سكري غير متحكم فيه وكوليسترول مرتفع، والحمد لله تمّ فتح الشريان المسدود، وحالته مستقرة، بفضلٍ من الله".