أخصائي يكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات أمراض القلب خلال الصيف

وأضاف أنه "يجب الاهتمام بنظام شرب الماء"، متابعًا: "يمكن أن تتطور مضاعفات مرتبطة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بسبب الجفاف وارتفاع احتمال تخثر الدم بشكل كبير؛ لذلك يجب الإكثار من تناول الماء، على الرغم من أن القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص في سن الشيخوخة لا تتحمل الكمية الكبيرة من الماء بسبب الأمراض التي يعانون منها".