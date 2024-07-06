أخصائي يكشف نصائح هامة للحماية من مضاعفات أمراض القلب خلال الصيف

كشف أخصائي في أمراض القلب والشيخوخة، عن سلسلة خطوات للحماية من مضاعفات الإصابة بأمراض القلب خاصة في ظل درجة الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف.
ويشكل حر الصيف خطرًا بصورة خاصة على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية؛ لأن الجسم في الطقس الحار يفقد الكثير من السوائل، وتزيد لزوجة الدم وتتلف الأوعية الدموية.
وقال الدكتور يوري كونيف أخصائي أمراض القلب والشيخوخة: "وفقًا للدراسات تزداد حالات الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطات الدماغية في فصل الصيف، ونصح بعدم البقاء تحت الشمس خلال فترة النهار من الساعة 10 صباحًا وإلى الساعة 6 مساء، لأن الشمس تكون خلال هذه الفترة في أوج نشاطها" بحسب موقع "روسيا اليوم".
وأضاف أنه "يجب الاهتمام بنظام شرب الماء"، متابعًا: "يمكن أن تتطور مضاعفات مرتبطة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية بسبب الجفاف وارتفاع احتمال تخثر الدم بشكل كبير؛ لذلك يجب الإكثار من تناول الماء، على الرغم من أن القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص في سن الشيخوخة لا تتحمل الكمية الكبيرة من الماء بسبب الأمراض التي يعانون منها".
كما نصح كذلك بتعديل جرعات الأدوية التي يتناولها الشخص، ولكن بعد استشارة الطبيب المعالج؛ لأن لكل مريض خصوصيته، ودعا كذلك إلى اتباع جدول نوم محدد حتى ينتج الجسم هرمون التكيف (ميلاتونين)، بصورة كاملة.
وأشار إلى أن من الضروري تبريد الجسم حتى في حالة عدم وجود مكيف هواء في البيت. كما يجب الاهتمام بنظام العمل والراحة وعدم إجهاد الجسم في الحرارة الشاذة.