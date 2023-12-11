تعرف على أبرز 5 أخطاء شائعة في علاج أمراض البرد

ولفت الانتباه إلى عدم وجود دواء عام لعلاج أمراض البرد؛ فمثلًا -وفقًا له- لا تؤثر الأدوية المحددة الحالية لعلاج الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد في الفيروسات الأخرى، ولا يمكن استخدامها إلا بعد إجراء اختبار سريع إيجابي لهذه الأمراض.