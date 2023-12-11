تعرف على أبرز 5 أخطاء شائعة في علاج أمراض البرد

كشف مختص في الأمراض الباطنية عن خمسة أخطاء شائعة في علاج أمراض البرد.
وقال الدكتور ألكسندر لافريشيف، أخصائي أمراض الباطنية: إن أمراض البرد، بخلاف الاعتقاد السائد؛ ليست مرتبطة بتعرض الجسم للبرد؛ بل هي نتيجة عدوى فيروسية أو مختلطة مع عدوى بكتيرية.
وأشار وفق "روسيا اليوم" إلى أن أفضل طريقة للوقاية من أمراض التهاب الجهاز التنفسي هي التطعيم ضد الإنفلونزا والفيروس التاجي المتجدد. وهذا التطعيم لا يخفض مناعة الجسم، ويقلّل من خطر الإصابة بهذه الأمراض.
ولفت الانتباه إلى عدم وجود دواء عام لعلاج أمراض البرد؛ فمثلًا -وفقًا له- لا تؤثر الأدوية المحددة الحالية لعلاج الإنفلونزا والفيروس التاجي المستجد في الفيروسات الأخرى، ولا يمكن استخدامها إلا بعد إجراء اختبار سريع إيجابي لهذه الأمراض.
وحذّر من تناول المضادات الحيوية بشكل عشوائي دون مؤشرات أو لمجرد للوقاية. كما دعا إلى عدم تحمل درجة الحرارة المرتفعة، ومن الأفضل خفضها.
ووفقًا له، فالخطأ الآخر هو أنه لا ينبغي على النساء الحوامل والمرضعات تناول الأدوية عند إصابتهن بأمراض البرد؛ مشيرًا إلى وجود أدوية عديدة يمكن ويجب عليهن تناولها عند الإصابة بأمراض البرد.