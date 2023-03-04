السكر والوزن والبشرة.. "فوائد بالجملة للصوم المتقطع" يكشفها "الخضيري"

كشف أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ عن بعض فوائد الصوم المتقطع، مبيناً أن هذه الفوائد تضم المناعة والبشرة ومقاومة الأنسولين والسكر وغيرها.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على "تويتر"، أن من فوائد الصوم المتقطع: "تحسين الصحة وجودة الحياة والنوم، وتخفيف الوزن وتحسين النشاط الجسمي ورفع المناعة ومقاومة الأمراض وتدعيم الوظائف الحيوية وتحسين البشرة والشعر"، مشيراً إلى أن الصوم المتقطع له عديدٌ من الفوائد الأخرى الكثيرة التي يمكن الشعور بها.
وبيّن أستاذ أبحاث المسرطنات، في تغريدة سابقة، أن دراسات أثبتت أن الصوم المتقطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والتراكمي لدى كثير من مرضى السكري النوع الثاني، وقال: "تصوم 16 ساعة عن الأكل، وممكن تشرب ماء فقط -ممكن من 8 بالليل إلى 12 الظهر- له 11 فائدة".