السكر والوزن والبشرة.. "فوائد بالجملة للصوم المتقطع" يكشفها "الخضيري"

وبيّن أستاذ أبحاث المسرطنات، في تغريدة سابقة، أن دراسات أثبتت أن الصوم المتقطع يكسر مقاومة الأنسولين ويحسّن السكر والتراكمي لدى كثير من مرضى السكري النوع الثاني، وقال: "تصوم 16 ساعة عن الأكل، وممكن تشرب ماء فقط -ممكن من 8 بالليل إلى 12 الظهر- له 11 فائدة".