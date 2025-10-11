"موت خلايا السرطان".. دراسة: خلايا سرطان الدم الميتة تنشّط الجهاز المناعي للقضاء على المرض

وذكرت الدراسة، التي نُشرت في مجلة ساينس أدفانسز، أن الفريق البحثي بقيادة فيليب بوسو، مدير الأبحاث في معهد Inserm، اكتشف صعوبة في تحفيز موت الخلايا السرطانية بسبب غياب بروتين (MLKL)، وللتغلب على ذلك جمع العلماء بين ثلاثة أدوية معتمدة سريريًا، مما أدى إلى تحفيز موت الخلايا النخري وتفعيل استجابة مناعية قوية قضت تمامًا على سرطان الدم في النماذج ما قبل السريرية.