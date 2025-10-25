اختراق علمي.. علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء

كشف باحثون أميركيون عن علاج مبتكر يعتمد على الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء لقتل الخلايا السرطانية دون الإضرار بالخلايا السليمة، في خطوة وصفها موقع ساينس أليرت بأنها قد تغيّر مستقبل علاجات الأورام.
ويستند الاكتشاف إلى تطوير العلاج الحراري الضوئي باستخدام مصابيح LED منخفضة التكلفة بدلًا من أجهزة الليزر، ما يتيح تسخين الأورام وتدميرها بدقة، مع تقليل الأضرار في الأنسجة المحيطة.
ويفتح العلاج المجال أمام بدائل آمنة وأقل توغلاً من العلاج الكيميائي والإشعاعي، كما يمكن أن يُستخدم بالتوازي مع العلاجات المناعية والأدوية الموجهة لزيادة فعالية الاستجابة ضد الورم.
ورغم أن التقنية ما زالت في مراحلها الأولية، يعمل العلماء على تجربتها في أنواع أخرى من السرطان مثل الثدي والقولون، مع تطوير أنظمة داخلية قابلة للزرع لتطبيق الحرارة الضوئية بشكل مستمر.