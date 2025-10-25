اختراق علمي.. علاج آمن يقتل خلايا السرطان باستخدام الضوء

ورغم أن التقنية ما زالت في مراحلها الأولية، يعمل العلماء على تجربتها في أنواع أخرى من السرطان مثل الثدي والقولون، مع تطوير أنظمة داخلية قابلة للزرع لتطبيق الحرارة الضوئية بشكل مستمر.