لماذا يتهيج القولون؟ وكيف يتحدد العلاج؟.. "الخضيري" يشير إلى 3 حالات

وأشار إلى أنه "كذلك قد يكون التهيج بسبب القلق والتوتر والحالة النفسية"، مبينًا أن العلاجات تكون تابعة للمسبب، "فمن الممكن أن يكون المريض في حاجة إلى ألياف وماء لفك الإمساك، ويمكن أن يحتاج العكس (مواد غذائية مختلفة)، ويمكن أن يحتاج لأدوية ومهدئات ومسكنات للمغص".