لماذا يتهيج القولون؟ وكيف يتحدد العلاج؟.. "الخضيري" يشير إلى 3 حالات
قال أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري: إن تهيج القولون يمكن أن يسبب غازات وارتجاعًا وإسهالًا، وقد يسبب إمساكًا أيضًا؛ مشيرًا إلى الأسباب المختلفة لتهيج القولون.
وأوضح "النمر"، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن هذا التباين لتهيج القولون العصبي مختلف من شخص إلى آخر حسب 3 حالات هي "الحالة النفسية والغذائية والاجتماعية".
وأضاف: لذا فإن من الواجب على كل فرد أن يراجع تغذيته ليتعرف على مسببات تهيج القولون العصبي فيعرف متى هاج وماذا أكل؟ فقد يكون السبب الفلفل أو القهوة السوداء المركزة أو الأغذية المصنعة ذات النكهات الصناعية والصلصات الصناعية "الصوصات".
وأشار إلى أنه "كذلك قد يكون التهيج بسبب القلق والتوتر والحالة النفسية"، مبينًا أن العلاجات تكون تابعة للمسبب، "فمن الممكن أن يكون المريض في حاجة إلى ألياف وماء لفك الإمساك، ويمكن أن يحتاج العكس (مواد غذائية مختلفة)، ويمكن أن يحتاج لأدوية ومهدئات ومسكنات للمغص".