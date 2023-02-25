"اللقاح البخاخ".. نتائج واعدة في الوقاية من كورونا

ووفق "ديلي ميل" قال الباحثون، إن اللقاحات التي تُؤخذ عن طريق الأنف على شكل بخاخ جاءت بنتائج مميزة، لقدرتها على تنشيط الخلايا المناعية في الأغشية المخاطية التي تبطن تجاويف الأنف والفم حيث يدخل الفيروس التاجي أولاً إلى الجسم عبر هذه المنافذ.