تنتشر في كل مكان ويمتصها الجلد... دراسة: "المواد الكيميائية الدائمة" قد تؤدي إلى تلف الكلى لدى الشباب

وقام الباحثون بتحليل البيانات من مجموعة صغيرة من 78 شابًا بالغًا، تتراوح أعمارهم بين 17 و22 عامًا، وكانوا في الأساس من أصل إسباني، حيث تواجه هذه المجموعة خطرًا أعلى للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.